«Вторичка» в Казани снова подорожала

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Город
15 мая 2024  13:49
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани на рынке вторичного жилья стоимость одного квадратного метра теперь обходится в 161 тысячу рублей. Такие данные приводят аналитики «Яндекс.Недвижимости». За год «вторичка» выросла в цене на 21%.

Сегодня татарстанская столица занимает третье место по значению средней стоимости жилья. Цены в Казани уже даже обогнали Москву и Санкт-Петербург.

В среднем по России, в городах с населением более миллиона человек, стоимость вторичного жилья продолжает постепенно расти, показывая увеличение на 0,7%. В то время как в Перми, Уфе и Нижнем Новгороде цены немного снизились, лидеры роста стоимости жилья включают Красноярск, Ростов-на-Дону, Краснодар, Казань и Омск.

Евгений Белокуров, коммерческий директор сервиса «Яндекс.Недвижимости», отмечает, что во всех больших городах происходит умеренный инфляционный рост цен на жилье. Он прогнозирует, что в ближайшие несколько месяцев спрос на покупку новостроек может усилиться по сравнению с вторичным рынком из-за действующих программ льготного ипотечного кредитования.

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