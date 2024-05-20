Вход в татарстанские леса из-за санобработки закрыли на 21 день

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Республика
20 мая 2024  13:48
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане введены ограничения на посещение лесов и въезд транспортных средств на 21 день. Речь идет о нескольких районах республики: Азнакаевского, Бавлинского, Бугульминского, Сармановского, Спасского, Ютазинского и Лениногорского районов.

Ограничения введены в связи с мероприятиями по ликвидации очагов вредных организмов.

Согласно подписанному постановлению Кабмина РТ, главы муниципалитетов должны организовать оповещение населения о запрете и информировать о проведении обработки. Необходимо также принять меры по сохранению источников питьевой воды от попадания препаратов.

Контроль, за исполнением постановления, возложен на Министерство лесного хозяйства РТ.

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Вход в татарстанские леса из-за санобработки закрыли на 21 день
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