Вход в татарстанские леса из-за санобработки закрыли на 21 день

В Татарстане введены ограничения на посещение лесов и въезд транспортных средств на 21 день. Речь идет о нескольких районах республики: Азнакаевского, Бавлинского, Бугульминского, Сармановского, Спасского, Ютазинского и Лениногорского районов.

Ограничения введены в связи с мероприятиями по ликвидации очагов вредных организмов.

Согласно подписанному постановлению Кабмина РТ, главы муниципалитетов должны организовать оповещение населения о запрете и информировать о проведении обработки. Необходимо также принять меры по сохранению источников питьевой воды от попадания препаратов.

Контроль, за исполнением постановления, возложен на Министерство лесного хозяйства РТ.