«Вы - волшебники»: Метшин поздравил казанцев с Днем воспитателя

В День воспитателя и всех дошкольных работников мэр Казани Ильсур Метшин обратился со словами благодарности к тем, кто закладывает основы будущего для маленьких казанцев.

«Дошкольный возраст – это самое чудесное время в жизни человека, время, когда формируется личность, закладываются основы будущего», – напомнил Ильсур Метшин. – «Именно вы, дорогие работники дошкольных учреждений, играете в этом главную роль».

Мэр подчеркнул, что внимание и забота воспитателей помогают малышам расти и развиваться, получать первые социальные навыки и готовиться к школе.

«Ваша работа – это искусство, требующее не только профессионализма, но и огромного терпения, любви и чуткости. Вы – настоящие волшебники, которые превращают обычные дни в увлекательные приключения», – отметил Ильсур Метшин.

Мэр пожелал работникам дошкольных учреждений неиссякаемой энергии, творческих успехов, крепкого здоровья и благополучия.