Выдача льготной ипотеки в России сократилась почти в четыре раза за один месяц

В июле текущего года банки на территории России выдали ипотечные кредиты на сумму 356 миллиардов рублей. По сравнению с июнем, объем выданных ипотек снизился вдвое, как отмечают аналитики из «Циан», основываясь на данных, предоставленных Центробанком.

Центробанк указал на то, что уменьшение числа выданных ипотечных займов в июле было ожидаемым, учитывая аномальный всплеск в июне. Тогда граждане активно оформляли кредиты на привлекательных условиях перед изменением программ поддержки. Сравнение показателей июня и июля не совсем корректно из-за необычно высокого спроса. В июне темп роста ипотечного кредитования составил 3,1%, тогда как в июле он снизился до 0,7%.

Объем выданной льготной ипотеки уменьшился почти в четыре раза за месяц: с 679 миллиардов рублей до 179 миллиардов. В Центробанке полагают, что данные за июль не являются репрезентативными, поскольку банки предоставляли льготные кредиты по прежним условиям до 1 июля, а обновленная программа семейной ипотеки начала действовать только с 11 июля.