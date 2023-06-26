Жителей челнов пугает чучело под окнами

В Челнах жителей пугает необычная композиция на газоне у одного из жилых домов в старой части города. Фотографии «арт-объекта» появились в соцсетях.

Композиция выглядит жутко: нижняя часть туловища одета в джинсы и кроссовки, а верх заменен корзиной с цветами, все это «сидит» на скамейке. Многие горожане выражают свое недовольство и описывают ее как «страшную» и напоминающую «расчлененку».

Фото: © Соцсети

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, в Челнах полицейские ищут подростков, бегавших по стене памяти возле мемориального комплекса «Родина-мать». На фото, которое появилось в соцсетях, попали три школьника.