Выпавший за прошедшие сутки в Казани снег стал причиной десятибальных пробок

Выпавший за минувшие сутки в Казани снег стал причиной десятибальных пробок. По данным ВГТРК, его слой составил не менее 5 сантиметров.



Многие люди опоздали на работу. «На дороге были сильные заносы, машину кидало из стороны в сторону», – рассказал один из казанских водителей.

Из-за того, что выпал снег с ледяным дождем, на дорогах образовалась каша. Так проявил себя Балканский циклон, пришедший в столицу Татарстана.

В связи с этим было ограничено движение некоторых междугородних маршрутов.

Ранее сообщалось, что доцент кафедры метеорологии КФУ Тимур Аухадеев рассказал, что по ститастике, в новогоднюю ночь преобладает теплая погода.