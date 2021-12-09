 Выпавший за прошедшие сутки в Казани снег стал причиной десятибальных пробок
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Выпавший за прошедшие сутки в Казани снег стал причиной десятибальных пробок

В связи с этим было ограничено движение некоторых междугородних маршрутов.

Город
9 декабря 2021  09:00
Автор:
Николай Лукоянов

Выпавший за минувшие сутки в Казани снег стал причиной десятибальных пробок. По данным ВГТРК, его слой составил не менее 5 сантиметров. 
 

Многие люди опоздали на работу. «На дороге были сильные заносы, машину кидало из стороны в сторону», – рассказал один из казанских водителей.

Из-за того, что выпал снег с ледяным дождем, на дорогах образовалась каша. Так проявил себя Балканский циклон, пришедший в столицу Татарстана.

В связи с этим было ограничено движение некоторых междугородних маршрутов.

Ранее сообщалось, что доцент кафедры метеорологии КФУ Тимур Аухадеев рассказал, что по ститастике, в новогоднюю ночь преобладает теплая погода.

 

 

 

 

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