Выплату в 10 тыс. рублей получили 312 казанских семей, которые воспитывают ребенка-инвалида

В этом году по решению мэра Казани Ильсура Метшина одноразовую выплату семьям, воспитывающим детей-инвалидов, увеличили с 3 до 10 тыс. рублей. Всего матпомощь – общая сумма превысила 3 млн рублей – получили 312 семей.

Также в пресс-службе мэрии Казани напомнили, что с 2018 года семьям этой категории предоставляются льготы по налогу на имущество. Такую практику, начатую в столице РТ, распространили и другие в города и районы республики.

Всего в Казани проживают более 85 тыс. инвалидов, из них 5687 детей.