Выплаты контрактникам в 1,7 млн рублей в Татарстане решили продлить

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Республика
21 августа 2024  14:07
Автор:
Эндже Гарафиева

Власти Татарстана приняли решение продлить действие повышенных единовременных выплат для желающих заключить контракт на военную службу.

Размер выплаты, которая на данный момент является одной из самых высоких по стране, составляет 1,7 миллиона рублей и включает в себя выплаты из республиканского бюджета, от Министерства обороны РФ и муниципалитетов.

На получение выплаты могут претендовать не только жители Татарстана, но и граждане других регионов и иностранные граждане, подписавшие контракт на территории республики.

Процесс оформления контракта максимально упрощен и занимает не более суток. Помимо финансовой поддержки, контрактникам и их семьям предоставляется широкий спектр льгот и гарантий, включая помощь в получении гражданства РФ для иностранцев.

Власти Татарстана обеспечивают бойцов на передовой всем необходимым, включая доставку продуктов, одежды, медикаментов и других предметов первой необходимости.

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Выплаты контрактникам в 1,7 млн рублей в Татарстане решили продлить
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