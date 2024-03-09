Выпускник казанского строительного университета заключил контракт в мобильном пункте отбора на службу

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Город
9 марта 2024  19:13
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани дважды в неделю организовывают выезды мобильных пунктов по отбору граждан на военную службу. В небольшой палатке есть все необходимое, чтобы придя сюда, горожанин получил важную информацию, прошёл отбор и заключил контракт.

Один из казанцев сегодня посетил пункт у ТЦ «Порт». Строитель по образованию, геодезист, выпускник КГАСУ уже женат, у него есть дети. Должен был проходить срочную службу, но решил сразу заключить контракт. 

В пункте человек заполняет заявление, проходит необходимую проверку. Представители военкомата делают запросы в МВД, наркодиспансер и прочие ведомства. Через три дня после пребывания в пункте отбора, убывает на службу».

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