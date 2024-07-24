Выпускник КФУ разработал импортозамещающую технологию для нефтехимии

news_top_970_100
Город
24 июля 2024  09:45
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани молодой химик Андрей Иванов разработал новую технологию синтеза катализатора, который используется в производстве важного продукта для нефтехимии - гексена-1. Об этом пишет пресс-служба КФУ.

Гексен-1 – это линейный альфа-олефин, широко применяемый при производстве полимеров, смазочных материалов, моющих средств и другой продукции. Разработка Иванова позволяет получать катализатор электрохимическим путем непосредственно из металлического хрома, что делает процесс более экологичным, эффективным и контролируемым.

Проект молодого ученого стал одним из победителей конкурса «Студенческий стартап» и получил грант в размере 1 млн рублей. Иванов планирует продолжить исследования в аспирантуре КФУ.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Казанцы пожертвовали 175 тысяч рублей в День Казанской иконы Божией Матери
Кубок России по плаванию выиграла сборная Республики Татарстан
В Казани рабочего насмерть травмировало на станке: прокуратура начала проверку
В казанском метро пожилой мужчина упал на рельсы
Патриарх Кирилл утвердил лишение сана трех священнослужителей из Татарстана
В Национальном музее РТ открылась выставка «Литургия с Патриархом»
«Зеленая» повестка: как маркетологи давят на наше чувство вины
В Лаишеве открылся завод по производству профиля ПВХ