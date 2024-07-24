Выпускник КФУ разработал импортозамещающую технологию для нефтехимии

В Казани молодой химик Андрей Иванов разработал новую технологию синтеза катализатора, который используется в производстве важного продукта для нефтехимии - гексена-1. Об этом пишет пресс-служба КФУ.

Гексен-1 – это линейный альфа-олефин, широко применяемый при производстве полимеров, смазочных материалов, моющих средств и другой продукции. Разработка Иванова позволяет получать катализатор электрохимическим путем непосредственно из металлического хрома, что делает процесс более экологичным, эффективным и контролируемым.

Проект молодого ученого стал одним из победителей конкурса «Студенческий стартап» и получил грант в размере 1 млн рублей. Иванов планирует продолжить исследования в аспирантуре КФУ.