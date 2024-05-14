Выручка татарстанских IT-компаний в 2023 году составила 177 млрд рублей

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Россия/Мир
14 мая 2024  15:24
Автор:
Эндже Гарафиева

IT-отрасль вносит 3% в валовый региональный продукт Татарстана, заявил глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин.

По его словам, в прошлом году татарстанские IT-компании получили 177 млрд рублей.

В целом, Татарстан занимает лидирующие позиции в рейтинге цифровой трансформации. Ограничение ввоза и потребность в информационных технологиях приводят к увеличению продаж отечественного оборудования и ПО внутри страны.

С момента цифровой трансформации, объявленной Владимиром Путиным в 2020 году, объем реализованных товаров и услуг в IT-сфере увеличился в 2,5 раза. Отмечается, что успешную реализацию задач, поставленных президентом страны, обеспечивает вице-премьер российского правительства Дмитрий Чернышенко. В новом составе правительства он займется развитием технологий искусственного интеллекта.

К 2030 году Россия хочет войти в число стран лидеров по развитию ИИ и обеспечить его внедрение во всех ключевых отраслях экономики и социальной сфере.

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Выручка татарстанских IT-компаний в 2023 году составила 177 млрд рублей
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