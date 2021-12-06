 Вышел тизер спецэпизода «Гарри Поттера»
news_header_top_970_100

Вышел тизер спецэпизода «Гарри Поттера»

Премьера состоится 1 января 2022 года.

Истории
6 декабря 2021  10:38
Автор:
Эдуард Салихов

Вышел тизер спецэпизода «Гарри Поттера», который приурочен к юбилею франшизы. Ей исполняется 20 лет. Премьера кинокартины состоится 1 января 2022 года. 

В новом выпуске появятся все основные актеры — Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон, Руперт Гринт и другие. 

Добавим, что Джоан Роулинг — автор книг о вселенной Гарри Поттера в число участников проекта не попала. Ее обвиняют в трансфобии и расизме. Сообщается, что она возможно появится на архивных кадрах.

Отметим, что книги о Гарри Поттере получили несколько наград и были проданы в количестве более 500 миллионов экземпляров. Они стали самой продаваемой серией книг в истории.

 

Новости
У двух человек, приехавших в Россию из ЮАР, нашли штамм омикрон
В Казани студенты и школьники получат именные стипендии мэра размером от 20 до 100 тыс. рублей
В Набережных Челнах из окна школы выпала ученица шестого класса
Улицу Меховщиков в Казани перекрыли на год из-за обнаруженных построек 1940-х годов
В Казани трамвай насмерть сбил 15-летнюю девушку
Бугульминский архитектор украсит город к Новому году в стиле Minecraft
В Татарстане открылся VI туристический форум «Ориентиры будущего»
В Татарстане за сутки коронавирусом заразились 227 человек