Вышел тизер спецэпизода «Гарри Поттера», который приурочен к юбилею франшизы. Ей исполняется 20 лет. Премьера кинокартины состоится 1 января 2022 года.

В новом выпуске появятся все основные актеры — Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон, Руперт Гринт и другие.

Добавим, что Джоан Роулинг — автор книг о вселенной Гарри Поттера в число участников проекта не попала. Ее обвиняют в трансфобии и расизме. Сообщается, что она возможно появится на архивных кадрах.

Отметим, что книги о Гарри Поттере получили несколько наград и были проданы в количестве более 500 миллионов экземпляров. Они стали самой продаваемой серией книг в истории.