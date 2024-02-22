Выставка–«обманка» открылась в Центре «Эрмитаж-Казань»

«Не верь глазам своим. Иллюзии в искусстве» - так называется новая выставка, открывшаяся в Центре «Эрмитаж-Казань» Музея-заповедника «Казанских Кремль».

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Республика
22 февраля 2024  08:51
Автор:
Ольга Иванычева
Автор фото: Ольга Иванычева

Посетители выставки могут увидеть 250 картин, скульптуры и произведений прикладного искусства из собрания Государственного Эрмитажа. Некоторые из них были специально отреставрированы для этой выставки в Казани.

«Обманки» в искусстве – это произведения, которые предлагают зрителям включиться в увлекательную игру воображения, когда плоское вдруг кажется объемным, далекое – близким, холодные металл – теплым деревом, живое - неживым…Чтобы разгадать эти оптические иллюзии и загадки, надо просто внимательнее присмотреться к каждому экспонату.  

– Трудно представить себе более увлекательную выставку, где можно рассматривать, сравнивать, удивляться, где все закручено в интригу. – отметил Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Также в торжественной церемонии открытия выставки приняли участие заместитель министра культуры Республики Татарстан Дамир Натфуллин, директор Музея-заповедника «Казанский Кремль» Ильнур Рахимов. Экскурсию для гостей провели кураторы необычного музейного проекта– старшие научные сотрудники Отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа Ирина Багдасарова и Наталья Бахарева.

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    Стаканы с изображением мух

  • Блюдо "Селская глина". Франция, вторая половина XVI в.

    Блюдо "Селская глина". Франция, вторая половина XVI в.

  • Филипс Конинк (1619-1688) Женщина с ожерельем

    Филипс Конинк (1619-1688) Женщина с ожерельем

  • Коробка с крышкой для рукоделия в виде берестяного кузовка с грибами. Россия, 1870-1890 г. Кожа, замша, атлас, картон, роспись

    Коробка с крышкой для рукоделия в виде берестяного кузовка с грибами. Россия, 1870-1890 г. Кожа, замша, атлас, картон, роспись

  • Блюдо деревянное. 1902 г. Мастера Ф.И. и П.Ф. Ефименко

    Блюдо деревянное. 1902 г. Мастера Ф.И. и П.Ф. Ефименко

  • Блюдо "Средиземноморский ужин". Фарфор, лепка, роспись. Автор - О. Будашова

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    Композиция "Давай закурим". Фарфор. Автор - И. Олевская.

  • Михаил Пиотровский, Дамир Натфуллин и Ильнур Рахимов на открытии выставки

    Михаил Пиотровский, Дамир Натфуллин и Ильнур Рахимов на открытии выставки

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