Выставка–«обманка» открылась в Центре «Эрмитаж-Казань»

Посетители выставки могут увидеть 250 картин, скульптуры и произведений прикладного искусства из собрания Государственного Эрмитажа. Некоторые из них были специально отреставрированы для этой выставки в Казани.

«Обманки» в искусстве – это произведения, которые предлагают зрителям включиться в увлекательную игру воображения, когда плоское вдруг кажется объемным, далекое – близким, холодные металл – теплым деревом, живое - неживым…Чтобы разгадать эти оптические иллюзии и загадки, надо просто внимательнее присмотреться к каждому экспонату.

– Трудно представить себе более увлекательную выставку, где можно рассматривать, сравнивать, удивляться, где все закручено в интригу. – отметил Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Также в торжественной церемонии открытия выставки приняли участие заместитель министра культуры Республики Татарстан Дамир Натфуллин, директор Музея-заповедника «Казанский Кремль» Ильнур Рахимов. Экскурсию для гостей провели кураторы необычного музейного проекта– старшие научные сотрудники Отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа Ирина Багдасарова и Наталья Бахарева.