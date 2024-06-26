Выставка «Обыкновенный нацизм» открылась в казанском Кремле

Небольшая, но очень емкая, эмоциональная экспозиция рассказывает о трагедии мирного населения Донбасса и преступлениях украинских неонацистов. В зале музея - образцы западной военной формы и боеприпасы американского и европейского производства, что подтверждает полномасштабное участие стран НАТО в конфликте.

Здесь можно увидеть нашивки, шевроны, знаки отличия с нацистской символикой - элементы экипировки войск ВСУ и украинских неонацистов. В отдельной витрине представлены книги, учебники на украинском языке с искаженными фактами, переписанной историей. Невозможно пройти мимо страниц дневника жительницы Мариуполя за февраль - март 2022 года. В этих дневниках - хроника жизни под бомбежками ВСУ, от которых приходилось укрываться в подвале.

Как рассказала куратор выставки, руководитель выставочных проектов фонда «История Отечества» Наталья Капустникова, эти артефакты, ставшие основой экспозиции, собраны членами межмузейной группы Министерства культуры России во время экспедиций музейных работников в зону СВО. Группа была создана весной 2022 года по инициативе Российского исторического общества. В ее состав входят сотрудники Государственного исторического музея, Музея Победы и других ведущих российских музеев.

- Мы знаем, как на Западе переписывают нашу историю, поэтому очень важно показать людям правду. Уверена, каждый, кто побывает на этой выставке, еще раз убедится, что специальная военная операция была объявлена своевременно. Ребята, которые сейчас находятся в зоне СВО, защищают нашу жизнь, все мирное население. Выставка важна для всех поколений, но особенно актуальна для молодежи, - подчеркнула секретарь Государственного Совета РТ Лилия Маврина.

- Потрясли украинские школьные учебники, детские книжки, начиная с книжек для самых маленьких, которые представлены на выставке. В этих книжках самый главный и самый страшный враг - Россия. Они это настолько рьяно пропагандируют, прививают ненависть к России с младенческого возраста! Идеология фашизма, как оказалось, живучая и снова поднимает голову, - поделилась впечатлениями председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева.

В рамках открытия выставки состоялась презентация документально-художественного фильма «Тихий тыл» о женах военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Фильм представили его создатели Игорь Генералов и Оксана Бородина.

Заведующий Музеем-мемориалом Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов Александр Александров рассказал, что выставка «Обыкновенный нацизм» будет работать в Казани до конца августа.

Кстати

Экспозиция «Обыкновенный нацизм» организована Российским историческим обществом, фондом «История Отечества» и Музеем Победы при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Как отметил член президиума Российского исторического общества, директор Института российской истории Российской академии наук Юрий Петров, выставку уже увидели жители 20 городов России, а также в Беларуси и Абхазии.