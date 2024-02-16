Выставку «Россия» на ВДНХ продлят на еще три месяца

Соотвествующее распоряжение дал Президент РФ Владимир Путин, поскольку мероприятие является удачным экспериментом и страна за последние десятилетия достигла успехов, которые хотела бы продемонстрировать.

Ранее планировалось, что Международная выставка-форум «Россия» пройдет до 12 апреля.

«Правительству Российской Федерации совместно с Администрацией Президента Российской Федерации обеспечить продление до 8 июля 2024 г. включительно срока проведения Международной выставки-форума «Россия», — сказано в документе.