Выставку Третьяковской галлереи хотят провести в Казани

Предложение озвучили в Доме Правительства, где прошла встреча Раиса РТ Рустама Минниханова с председателем Совета директоров Транспортной группы FESCO Андреем Севериловым и генеральным директором Государственной Третьяковской галереи Еленой Проничевой.

FESCO давно сотрудничает с Третьяковской галереей и развивает музейное дело на Дальнем Востоке. Компания готова поддержать культурный проект в Казани.

В прошлом году, в мае, Северилов подписал соглашение о партнерстве с КФУ по подготовке специалистов для компании. Кроме этого, он планирует развивать в России движение по китайской логической игре ГО. Рустам Минниханов подчеркнул, что в марте этого года в Казани запланированы всероссийские соревнования по ГО. Татарстан, по словам Раиса, ставит в приоритет развития отношений с Азиатско-Тихоокеанским регионом.