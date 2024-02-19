Выставку Третьяковской галлереи хотят провести в Казани

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Город
19 февраля 2024  17:54
Автор:
Эндже Гарафиева

Предложение озвучили в Доме Правительства, где прошла встреча Раиса РТ Рустама Минниханова с председателем Совета директоров Транспортной группы FESCO Андреем Севериловым и генеральным директором Государственной Третьяковской галереи Еленой Проничевой. 

FESCO давно сотрудничает с Третьяковской галереей и развивает музейное дело на Дальнем Востоке. Компания готова поддержать культурный проект в Казани.

В прошлом году, в мае, Северилов подписал соглашение о партнерстве с КФУ по подготовке специалистов для компании. Кроме этого, он планирует развивать в России движение по китайской логической игре ГО. Рустам Минниханов подчеркнул, что в марте этого года в Казани запланированы всероссийские соревнования по ГО. Татарстан, по словам Раиса, ставит в приоритет развития отношений с Азиатско-Тихоокеанским регионом. 

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