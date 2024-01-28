Выставочный проект «Татарстан - Донбасс: 100 лет истории» увидят в районах республики

Передвижная экспозиция «Татарстан - Донбасс: 100 лет истории», подготовленная специалистами Национального музея РТ, была представлена участникам коллегии Министерства культуры РТ. До 31 января выставка открыта для посетителей музея, а потом она отправится в необычный тур по городам и районам РТ.

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Республика
28 января 2024  20:40
Автор:
Ольга Иванычева
Автор фото: Ольга Иванычева

На выставке представлены документы, фотографии, письма, другие материалы, рассказывающие о вкладе жителей нашей республики в развитие Донецкого бассейна, об исторических, культурных, промышленных, экономических связях таких, казалось бы, далеких друг от друга регионов – Татарстана и Донецкой области.


Как рассказала куратор проекта, заведующая экскурсионно-туристическим отделом Национального музея РТ Анастасия Мокрополова, в 20-е годы прошлого века в Донецке сформировалась большая татарская диаспора – около 80 тысяч человек, которые приехали туда возрождать Донбасс после Гражданской войны. Многие там создали семьи, и история Донбасса стала их личной историей.

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

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Выставочный проект «Татарстан - Донбасс: 100 лет истории» увидят в районах республики
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