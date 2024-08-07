Выходные в Казани туристам обойдутся в 8,7 тысяч рублей — аналитики

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Город
7 августа 2024  16:24
Автор:
Эндже Гарафиева

Поездка на выходные в Казань в 2024 году обойдется в среднем в 8,7 тысяч рублей, не считая расходов на дорогу. Это на 4,5% больше, чем в прошлом году, но темпы роста цен на отдых в столице Татарстана все равно ниже, чем в других популярных городах России.

Согласно исследованию T-Data (аналитический проект Т-Банка), средняя стоимость поездки на выходные в пять наиболее востребованных городов (Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и Калининград) по итогам 2024 года может составить 8,7 тыс. руб.

Сергей Ромашкин, вице-президент Ассоциации туроператоров России, объясняет, что динамика цен связана с изменением структуры расходов туристов, цены в сопоставимых объектах выросли на 15% год к году.

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