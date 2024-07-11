Выживший в авиакатастрофе на Cessna-172 в Татарстане прооперирован

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Город
11 июля 2024  10:45
Автор:
Эндже Гарафиева

Мужчина, выживший в авиакатастрофе, произошедшей в Татарстане у горы Лобач, пережил операцию и сейчас находится в реанимации Республиканской клинической больницы. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РТ.

Состояние пациента остается тяжелым. Все необходимые мероприятия по оперативным вмешательствам проведены успешно. Работает мультидисциплинарная бригада врачей, отметили в Минздраве.

Пациент находится под круглосуточным наблюдением медиков.

Напомним, что утром 10 июля в Камско-Устьинском районе Татарстана потерпел катастрофу частный легкомоторный самолет Cessna 172. Как сообщает Росавиация, самолет выполнял экскурсионный полет, на его борту находились четыре человека, включая ребенка. В результате катастрофы самолет получил серьезные повреждения и загорелся. Выжить удалось лишь одному мужчине, который был госпитализирован.

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