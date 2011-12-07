Гороскоп на 8 - 14 октября

ОвенБудьте внимательны к своему здоровью, следите за соблюдением режима, предпримите профилактические меры. Ожидается активизация личной жизни в связи с новым перспективным знакомством. В делах - никаких огорчений. Общение с родителями не вызовет отрицательных эмоций.ТелецВполне вероятно временное снижение физического тонуса и перепады настроения. Избегайте большого скопления людей. Вы почувствуете потребность в заботе со стороны своего любимого человека, но он сейчас очень занят, поэтому не сможет уделить вам много внимания, придется с этим смириться. БлизнецыУдачными будут все ваши деловые контакты, вас могут пригласить для участия в каком-то выгодном проекте. В семье царит мир и полное взаимопонимание. Общие дела и заботы сплотят всех родственников. Долгожданное примирение ждет тех, кто был в продолжительной ссоре. РакУ вас отличное самочувствие и настроение. Финансовая ситуация позволит вам сделать покупки, которые вы давно запланировали. Удастся избежать нежелательных контактов с теми, кто вам несимпатичен. Не стоит вмешиваться в семейные разборки друзей или своих взрослых детей.ЛевНе исключен приятный сюрприз от любимого. В выходные удастся побывать на культурном мероприятии, где возможна встреча со старым знакомым. Наблюдается взаимопонимание родителей и детей-подростков, они порадуют успехами в учебе. Несмотря на финансовые трудности, в долг лучше не брать.ДеваВполне возможно, что на этой неделе вам придется услышать ложное обвинение в свой адрес. Доказать свою невиновность вам удастся не сразу, только домашние будут безоговорочно вас поддерживать. Финансовые вопросы встанут с особой остротой, так что без посторонней помощи вам не обойтись. ВесыГармонично сложатся отношения с окружающими, вам все сейчас благоволят и с радостью могут оказать любую помощь по вашей просьбе; важно не злоупотреблять их добрым расположением. Главная же опасность этой недели для вас - сезонная простуда из-за ослабленного иммунитета.СкорпионНа этой неделе не исключены разного рода преобразования и приобретения: или вам подарят вещь, купить которую у вас пока не было возможности, или что-то поменяется на работе, или появится новый друг... Не исключено обострение отношений с любимым по незначительному поводу.СтрелецРеализации ваших планов на неделе могут помешать внешние препятствия, хотя вы вполне готовы для решения трудных вопросов. Усилится ваше желание изменить что-то в своей внешности; решайтесь только на небольшие преобразования, кардинально меняться не стоит - будет только хуже.КозерогНеделя не принесет срочных дел и неожиданностей, все будет идти по заранее намеченному вами плану. Поэтому можно расслабиться и больше времени посвятить спокойному отдыху, лучше на природе или просто вне домашних стен, вспомните о хобби. Возможно и неожиданное приглашение в другой город.ВодолейПолученная вами случайно от друзей информация подтолкнет вас на решительные действия по реализации амбициозных планов. Трезво оценив свои возможности, вы придете к выводу, что настал ваш звездный час. Но не увлекайтесь и не стройте воздушные замки, особенно в вопросах финансовой безопасности.РыбыВозможно, вы получите новую должность, о которой уже и не смели мечтать. Главное, оказаться в нужное время в нужный час. В семье не исключена напряженная ситуация из-за того, что домашние потребуют от вас объяснений, а вы не сможете ничего им сказать. У влюбленных появится повод для ревности.