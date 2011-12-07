Гороскоп на 10 - 16 декабря

ОвенОслабьте контроль за детьми и уменьшите опеку родителей - они сейчас вполне могут обойтись и без вашей помощи. Но при этом внимательно следите за развитием событий. В служебных и личных делах настройтесь только на позитив - так вам удастся избежать нервных ситуаций. ТелецПрежде чем что-то обещать, реально оцените свои силы и возможности, поскольку сейчас не все из задуманного вами осуществимо. Чтобы разрядить напряженную обстановку дома, подарите близким маленькие радости в выходные. На работе нестабильно, отсюда и перепады вашего настроения.БлизнецыСитуация на работе сейчас складывается в вашу пользу. Однако мало высказать свое мнение, которое в итоге окажется разумным, и внести новое предложение, следует решиться на его реализацию. Избегайте сомнительных развлечений, в новых знакомствах будьте осторожны.РакВ финансовых вопросах следует быть аккуратным и дальновидным - думайте прежде всего о последствиях. В рабочих моментах придется считаться с мнением коллег, не принимая в расчет свои интересы и избегая эмоций, иначе все пойдет не так, как планировалось.ЛевКакие-то ситуации и на работе, и в семье вы увидите только в негативном свете. Все не так страшно, как вам представляется, и скоро ситуация стабилизируется, придет в норму даже без вашего активного участия. Главное для вас - справиться со стремлением сделать все по-своему.ДеваНа этой неделе действуйте только проверенными методами, без экспериментов и нововведений. Решения следует принимать, опираясь лишь на проверенную неоднократно вами же информацию. Если захотите прыгнуть выше головы, то просто набьете себе шишки.ВесыСейчас вам необходимо ускорение во всем - в делах, поступках и даже желаниях. Задумываться о последствиях, конечно, необходимо, обязательно посоветуйтесь с другом, которому вы доверяете, чтобы не упустить удачный момент. А вот советы близких слушать не стоит.СкорпионПерестаньте ругать себя за старые ошибки и допущенные промахи, чтобы повысить самооценку. Не полагайтесь на волю случая, старайтесь все держать под контролем. Окружающие не смогут вам сейчас помочь: у многих из них, увы, непростая жизненная ситуация.СтрелецМожет быть, не нужно довольствоваться тем, что сейчас имеете, поскольку вы заслуживаете большего? Главное - не терять уверенность в себе и не поддаваться чужому влиянию. В личной жизни есть опасность потерять уважение близкого человека, раз оступившись. КозерогВы о многом мечтаете, но дело до выполнения задуманного не доходит. Но вам удастся, взяв все-таки на себя ответственность, выйти без потерь из запутанной ситуации. И жизнь заиграет новыми красками! Кому-то захочется испортить ваши отношения с любимым, поэтому не верьте ничему, пока не разберетесь.ВодолейНе будьте слишком самоуверенны, пользуйтесь опытом и советом окружающих. Активное общение с ними даст вам только положительные эмоции и впечатления, кроме того, вы получите ответы на свои вопросы. В отношениях с любимым настраивайтесь только на позитив.РыбыЭта неделя - время новых дел и выгодных контактов. Наметится движение вверх по служебной лестнице. Важно при этом не перейти дорогу коллегам, иначе наживете себе врагов. Будьте сердечней и внимательней с близкими людьми - в последнее время вы их нередко обижали.