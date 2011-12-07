Гороскоп на 17 - 23 августа

Овен

Появится внутренний импульс для того, чтобы решить назревшие вопросы. Сможете переделать большое количество дел, получите от этого чувство внутреннего удовлетворения. Благоприятна работа в саду, на дачном участке, а также прогулки и путешествия. В работе будьте обстоятельны, вникайте в суть.

Телец

Почувствуете умиротворение и внутренне успокоитесь. Сможете выстроить гармоничные отношения с окружающими людьми. В этом поможет ваше природное чувство такта, а также умение дорожить отношениями. Обязательно наведите порядок в доме - вполне вероятно, что к вам наведаются гости.

Близнецы

Ваша жизнь незримо и очень незаметно меняется: что-то уходит из нее, что-то приходит. Конечно, жалко расставаться со старым. Однако это необходимо для того, чтобы двигаться вперед. Для вас открываются хорошие перспективы в решении материальных и финансовых вопросов, в личной жизни тоже.

Рак

Наступает благоприятное время для изменений и решения конкретных практических задач. Интенсивная работа принесет чувство удовлетворения и даст дальнейший импульс для действий. Появится возможность проявить себя с лучшей стороны. Окружающие смогут оценить ваш ум, красноречие.

Лев

Захочется отдохнуть, расслабиться. Если кто-то из вас еще не успел сходить в отпуск - самое время это сделать. Кому-то будет полезно уединение на непродолжительное время, чтобы разобраться в себе, а вот другим, наоборот, пора начинать активно проявлять себя во внешнем мире.

Дева

Вам понадобятся такие качества характера, как настойчивость, твердость, решимость, потому что придется решать вопросы, которые касаются вашего благополучия. Будьте осмотрительны и осторожны, разборчивы в контактах. Не давайте обещаний, которые не можете выполнить.

Весы

Станете более заметны в обществе. На ваши таланты могут обратить внимание и в рабочем коллективе, и в социальных сетях. Сможете выделиться из толпы и показать свою индивидуальность, раскрыть таланты. Добьетесь многого в этот период, если постараетесь.

Скорпион

Ваш профессиональный уровень вырастет, авторитет укрепится. Это позволит вам занять прочные позиции на работе, вы сможете пожать плоды усилий, которые были потрачены в предыдущее время. Кто-то сможет получить повышение в должности, кто-то достигнет заветной цели.

Стрелец

Захочется ярких впечатлений, чего-то необычного. Именно в такое время, когда находитесь на подъеме, полезно начинать новые проекты, обучаться. Успешно пойдет изучение иностранных языков. Можете смело отправляться в поездку. Это наполнит вас необходимыми эмоциями.

Козерог

Прекрасное время для налаживания и укрепления семейной жизни. Если у вас еще нет отношений, но вам нравится какой-то человек - будьте смелее и сделайте шаг к сближению. Если отношения есть - добавьте в них романтизма, покажите, что вам дорог человек, который находится с вами рядом.

Водолей

Появится желание упорядочить свою жизнь. И начнете вы с наведения порядка в доме. Вам захочется идеального порядка - чтобы все лежало на своих местах, было разложено по нужным коробочкам. Отношения с партнером будут гармоничными, доставят радость и принесут чувство умиротворения.

Рыбы

Усилится тяга к творчеству. Некоторые захотят сделать более уютным жилище и прикупят что-то для дома. Кто-то сошьет милую вещицу, платье. А кто-то в первый раз нарисует картину. Постарайтесь больше времени уделять детям - гуляйте с ними, разговаривайте, обучайте полезным навыкам.