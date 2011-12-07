Гороскоп на 18 - 24 марта

ОвенВ каком-то сложном рабочем вопросе вам поможет ваша интуиция. В конце рабочей пятидневки все дела - и на работе, и дома - так запутаются, что принять окончательное решение не получится, лучше не предпринимать никаких попыток и плыть по течению. К выходным все разрешится самым наилучшим образом.ТелецВаши поиски удобной и более денежной работы наконец-то увенчаются успехом, а целеустремленность приведет к реализации намеченного плана карьерного роста. У семейных возможна конфликтная ситуация, если один из супругов начнет всем навязывать свое мнение по общему вопросу.БлизнецыУспешное течение дел будет способствовать вашему хорошему настроению. Финансовые вопросы решатся легко и с большой выгодой для вас. Не исключено, что появится повод гордиться своими детьми, что в последнее время случалось нечасто. Полное взаимопонимание наблюдается и в отношениях с любимым человеком. РакСо всем, что вы запланировали на эту неделю, вам удастся успешно справиться, поэтому не стоит ничего откладывать, несмотря на хроническую усталость. Порадуют доверительные и заботливые отношения со старшими родственниками, нежные - с близким человеком, с ним вы отлично проведете выходные. ЛевУвы, в начале недели из-за пониженного тонуса вам придется сбавить обороты в деловой жизни и взять паузу для отдыха. Зато в последующие дни на волне подъема физических и моральных сил вам удастся сделать то, что удавалось лишь за более длительный срок. Не исключены и изменения в личной жизни.ДеваВы в полной растерянности и глубоких раздумьях о своем будущем. Вам трудно дается любое решение, поэтому следует быть очень осторожным и предусмотрительным во всех вопросах. Даже один ваш неправильный шаг или необдуманная фраза могут привести к непредсказуемым последствиям. ВесыНе держите в себе то, что вас волнует и тревожит, активное участие близких вам будет только в помощь. Не исключено, что вы окажетесь в непривычной для вас обстановке. Усилившаяся интуиция даст возможность предугадать негативное развитие событий и даже предотвратить некоторые из них.СкорпионСейчас вы жизнерадостны и оптимистичны, а это залог мира и спокойствия для ваших близких, у них появится надежда, что вы успешно справитесь со всеми возникшими недавно проблемами - юридическими или личными... Благополучно разрешится и финансовый вопрос.СтрелецВо всех делах следует руководствоваться только разумом, эмоции сейчас только помешают выверенным шагам. Особо удачным для вас окажется конец недели, но только при условии, что вы заручитесь поддержкой коллег и одобрением близких. Следует наконец-то объясниться и с любимым.КозерогПопробуйте взглянуть на мир другими глазами, найти новые пути решения старых проблем. Если вам это удастся, то вы сможете изменить многое в своей жизни в лучшую сторону. Ни с кем не вступайте в открытое противостояние - это неконструктивная позиция для всех.ВодолейНа этой неделе вам предстоит кое-что создавать заново, что потребует много физических и душевных сил. Не исключено, что вас вовлекут в ненужный спор, попробуйте разрешить его дипломатическими средствами, не исключая и компромисс. Ожидается приятный сюрприз от любимого.РыбыНе исключены неожиданные перемены на работе. Поначалу они покажутся вам бесперспективными, но, подумав, вы решите: все что ни делается, всегда к лучшему. К тому же вскоре представится случай кардинально изменить свое положение, и помогут вам в этом ваши друзья.