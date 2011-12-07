Гороскоп на 26 ноября - 2 декабря

ОвенНе исключено, что кто-то воспользуется вашей доверчивостью в своих корыстных целях. Будьте бережливы - финансовая ситуация на работе пока нестабильная. Недовольство собой и тем, что ваши дела медленно идут вперед, может привести к ухудшению настроения. ТелецПланируйте и действуйте только в соответствии со своими возможностями - ведь выше головы, увы, не прыгнешь. Проведенный вами анализ своих прошлых ошибок поможет найти правильное решение в сложной жизненной ситуации, продумайте свои ближайшие шаги.БлизнецыНе будьте слишком откровенны с окружающими - вас могут неправильно понять. Старайтесь избегать двусмысленности и намеков в разговоре с близкими; не исключено, что вам придется первым сознаться в чем-то, не ждите, что ваши недоброжелатели сделают это раньше вас.РакНа работе будьте усердны, но не до фанатизма - велик риск физического и эмоционального переутомления. Проявить себя вы всегда успеете, а сейчас не время для этого. Для вас важным станет то, что думают о ваших поступках окружающие, как воспримут ваши просьбы и желания.ЛевСейчас вам с трудом удается придерживаться золотой середины и в делах, и в общении. Вам все время чего-то не хватает - времени, сил, настроения, денег... И это все из-за вашей неуверенности и медлительности! К тому же, не исключено, что вами искусно манипулируют.ДеваВы не можете позволить себе крупные покупки из-за нестабильной финансовой ситуации на работе. Личная жизнь потребует много времени и сил, и это того стоит - ваш любимый останется доволен. Стоит обратить внимание на сигналы своего организма: в нем что-то разладилось...ВесыЭта неделя потребует от вас полной сосредоточенности на делах и серьезности в отношениях с окружающими. Даже близкие не всегда могут понять, шутите вы в данный момент или говорите серьезно. А это может вызвать раздражение и как следствие - ссору. СкорпионУ вас повышенные ожидания от событий, которые происходят вокруг, и от окружающих людей. Удачи, конечно, будут, но не так часто, как вам хотелось бы. Приглядитесь к новому знакомому - возможно, он станет вашей судьбой. Не упустите свой шанс изменить что-то в своей жизни. СтрелецВ конце концов вам придется признать, что в ваших неудачах виноваты только вы сами: где-то не взяли ответственность на себя, где-то проявили слабость или нерешительность. Не провоцируйте близких на негативное отношение к себе своим равнодушием и отстраненностью от домашних дел.КозерогНа этой неделе вам удастся избавиться от большей части долгов, если они у вас пока еще есть. Не исключено, что получится заработать немного денег там, где вы раньше себя не проявляли. На выходные вам предложат интересную поездку, о которой вы давно мечтали.ВодолейОкружающие из благих намерений будут советовать вам, как сделать свою жизнь лучше, хотя вы их об этом и не просите. Это снижает вашу самооценку и рождает неуверенность в себе. Однако интуиция подскажет, что для вас подходит, а что совершенно неприемлемо. РыбыПреодолев очередную преграду на своем пути, вы почувствуете внутреннюю силу и решитесь на новые шаги. При этом важно трезво оценить свои возможности и сложившиеся обстоятельства. Будьте открыты в отношениях с близким человеком - дайте ему то, что он от вас ждет.