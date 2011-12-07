Гороскоп на 24 - 30 мая

Овен

С первых дней недели окружающие попытаются переложить на вас решение своих проблем, на работе загрузят общественными поручениями. Помогая, не забывайте о своих нуждах и о выполнении профессиональных обязанностей. Начинать новые дела лучше в конце недели. Пятница может порадовать долгожданной покупкой. В выходные стоит сходить в гости к родственникам.

Близнецы

Новые встречи и знакомства, посещение культурных мероприятий — все это обещают звезды. Не упустите свой шанс подняться по карьерной лестнице. В среду и четверг постарайтесь спокойнее отнестись к происходящим событиям. Отдохните с книгой в руках в конце недели.

Рак

Волны, пляж, ласковое солнце — желание отдохнуть займет все помыслы. Но не время расслабляться: с середины недели будьте более внимательны к здоровью престарелых родственников и детей, уделите больше времени общению с ними. Берегите деньги — велик риск стать жертвой кражи или мошенничества.

Лев

Неделя нейтральна для рабочих дел — все будет идти своим чередом. Испытанию подвергнутся ваши отношения с близкими людьми: невыполненные обещания, сказанные сгоряча обидные слова, загруженность на работе могут спровоцировать конфликт. Будьте сдержанными, и ссора пройдет стороной.

Дева

Вы захотите сделать все и сразу, но энергии хватит только на первые дни недели. Поэтому главной станет задача восстановиться, собраться с силами. Пребывание на свежем воздухе, витамины, сбалансированное питание и здоровый сон станут вашими верными помощниками. А в выходные устройте романтическое свидание.

Весы

Доверяйте интуиции и не сидите без дела. Звезды обещают лучшее время для получения прибыли и заведения полезных знакомств. Излишняя доверчивость может повредить во всех начинаниях. Хорошее время для крупных покупок. Навестите родственников или друзей, живущих в другом городе.

Скорпион

Благоприятное время помириться с тем, с кем вы в ссоре. В середине недели возможно заключение выгодной сделки или начало работы над крупным проектом. Новые знакомства в интернете могут привести к нежелательным последствиям. Берегитесь мошенников.

Стрелец

В первые дни недели будет казаться, что все против вас: назначенные встречи отменяются, начальство вами недовольно, близкие не понимают. Постарайтесь избегать конфликтов и денежных трат в эти дни — со среды все встанет на свои места. Семейный выезд на природу принесет положительные эмоции.

Козерог

Советы друзей помогут как на работе, так и в домашних делах. Уделите внимание близким, будьте осторожнее в своих высказываниях, не давайте повода для сплетен. Конец недели порадует приездом гостей или возвратом давно забытого долга.

Водолей

Даже если вы правы, сейчас не время идти на конфликт. Полезнее будет потратить силы на работе, что принесет ощутимый доход. Или проявить активность в привлечении внимания понравившейся вам особы противоположного пола — успех гарантирован звездами.

Рыбы

Не стоит назначать важных дел на среду и четверг — все пойдет не так, как планировали. Даже близкие не поймут вас в эти дни. В выходные не сидите дома — общайтесь с друзьями, сходите на премьеру кинофильма или в гости. Новые знакомые станут хорошими друзьями.