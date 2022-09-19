Хедлайнером в гастрофесте на Лебяжьем выступит певица Тина Кузнецова

В Казани 24 сентября пройдет гастрофестиваль на территории лесопарка Лебяжье. Так, хедлайнером мероприятия станет российская певица Тина Кузнецова. Об этом на пресс-конференции сообщил первый замглавы администрации Кировского и Московского районов Казани Ильсур Хисматуллин.

«Мы ждем нашего друга, замечательную исполнительницу Тину Кузнецову, которая завершит своим выступлением сам фестиваль», — отметил спикер.

Кроме того, в мероприятие примут участие лучшие коллективы города и республики.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что летом гастрофест на территории лесопарка Лебяжье посетили 17 тыс. человек.