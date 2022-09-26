 ХК «Нефтехимик» проиграл 10-й раз подряд
news_header_top_970_100

ХК «Нефтехимик» проиграл 10-й раз подряд

Следующий матч пройдет 27 сентября против «Сибири».

Республика
26 сентября 2022  10:06
Автор:
Ольга Ильина

Нижнекамский хоккейный клуб «Нефтехимик» снова, в десятый раз подряд, уступил победу – на этот раз омскому «Авангарду» со счетом 2:3 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Следующий матч клуб проведет 27 сентября против команды «Сибирь» из Новосибирска.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что накануне вечером в столице Татарстана прошел матч регулярного чемпионата КХЛ между казанским ХК «Ак Барс» и челябинским «Трактором», который завершился со счетом 3:2 в пользу «барсов». «Вырвать» победу казанцы смогли во время третьего периода.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Миндортрансе РТ выделили 25 грузовиков для проведения частичной мобилизации
Татарстану вместе с другими регионами выделят 6,3 млрд рублей на строительство жилья
В Казани пройдет первый инклюзивный бал, в котором может участвовать каждый желающий
По поручению Минздрава РФ из Казани в Ижевск вылетел вертолет с бригадой врачей
Александр Борисов покинет пост директора казанского IT-парка
Построить до 2035 года: в Горздраве рассказали, где в Казани появятся новые больницы и поликлиники
Построить до 2035 года: в Горздраве рассказали, где в Казани появятся новые больницы и поликлиники
Современная история хулигана
Минниханов отправил телеграмму главе Удмуртии с соболезнованиями по поводу трагедии в школе №88