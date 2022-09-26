ХК «Нефтехимик» проиграл 10-й раз подряд

Нижнекамский хоккейный клуб «Нефтехимик» снова, в десятый раз подряд, уступил победу – на этот раз омскому «Авангарду» со счетом 2:3 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Следующий матч клуб проведет 27 сентября против команды «Сибирь» из Новосибирска.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что накануне вечером в столице Татарстана прошел матч регулярного чемпионата КХЛ между казанским ХК «Ак Барс» и челябинским «Трактором», который завершился со счетом 3:2 в пользу «барсов». «Вырвать» победу казанцы смогли во время третьего периода.