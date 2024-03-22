Ходжа Ахмед Ясави: голос мудрости из глубины веков

В Музее исламской культуры музея-заповедника «Казанский Кремль», расположенном в мечети Кул Шариф, открылась выставка «Наследие Ясави и древний Туркестан». Символично, что открытие выставки состоялось в преддверии Науруза - восточного праздника прихода весны.

Выставочный проект заповедника-музея «Азрет Султан» (Республика Казахстан, город Туркестан) приурочен к 930-летию Ходжи Ахмеда Ясави - выдающегося поэта, мыслителя тюрко-мусульманского мира, и к 20-летию включения мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Выставка знакомит с древним городом Туркестаном - оазисом на Великом Шелковом пути, а также поэтическим, философским наследием Ходжи Ахмеда Ясави. Здесь представлены экспонаты из коллекции музея, уникальные артефакты древнего восточного города, редкие рукописи и первые печатные издания произведений Ходжи Ахмеда Ясави из собраний Научной библиотеки Казанского федерального университета и музея-заповедника «Казанский Кремль». Кстати, книги Ясави впервые стали печататься в середине XIX века именно в типографиях Казани и распространялись по всему миру.

- Заповедник-музей «Азрет Султан» впервые представляет такую большую археологическую, этнографическую и художественную коллекцию в России. Этот проект интересен тем, что мы находим историческую связь между народами России и Казахстана и сегодня продолжаем этот путь. Ходжа Ахмед Ясави - человек планетарного масштаба, и хочется, чтобы о нем узнали как можно больше людей. Приятно, что первую международную выставку мы проводим в Татарстане, в Казанском кремле. Такой масштабный проект стал возможен благодаря поддержке правительств Казахстана и Татарстана. Надеемся, экспозиция поедет в другие страны. Предполагается, что после Казани выставку увидят в Узбекистане, Турции, - отметил генеральный консул Республики Казахстан в Казани Ерлан Искаков.

Как рассказал директор заповедника-музея «Азрет Султан» Маулен Садыкбеков, заповедник был основан 30 августа 1978 года. В те время религиозные памятники не особо приветствовались, но благодаря стараниям ученых мавзолею Ходжи Ахмеда Ясави удалось присвоить статус заповедника-музея. На данный момент в его состав входят 207 объектов, а фонды насчитывают 25 тысяч ценных исторических экспонатов, многие из них уникальны. Особым местом является национальный пантеон, где захоронены знатные люди - суфии, султаны, батыры. Еще один объект, вызывающий всеобщий интерес, - восточная баня XVI века. Она функционировала до 1975 года. При создании музея работа бани была приостановлена, и этот памятник средневековой архитектуры стал частью большого музейного комплекса.

Директор Института истории им. Ш.Марджани Академии наук РТ Радик Салихов отметил, что Ходжа Ахмед Ясави - это символическая фигура, объединяющая множество народов на огромном постсоветском пространстве. Поэт, философ творил в тот период, когда Волжская Булгария достигла своего наивысшего расцвета. В тот период не существовало границ, отметил Салихов, и город Туркестан был частью огромного тюрко-мусульманского мира.