Хоккеисты «Ак Барса» выехали на первую серию нового сезона КХЛ

Хоккейный клуб «Ак Барс» отправился на первую выездную серию нового сезона Континентальной Хоккейной Лиги. Маршрут команды охватит три города – Уфу, Нижний Новгород и Омск.

Фото: © пресс-служба ХК «Ак Барс»

Первый матч казанцы проведут 5 сентября в 17:00 против уфимского «Салавата Юлаева», который в межсезонье провел точечную работу с составом и готов дать бой подопечным Анвара Гатиятуллина.

«Ак Барс» также подходит к новому сезону с обновленным составом. В клубе рассчитывают улучшить результат прошлого сезона и вновь включиться в борьбу за Кубок Гагарина.

В клубе рассказали, кто именно отправился на выезд:

Вратари: Тимур Билялов, Амир Мифтахов, Булат Мухамов.

Защитники: Никита Евсеев, Даниил Журавлёв, Артемий Князев, Константин Лучевников, Никита Лямкин, Алексей Марченко, Митчелл Миллер, Дмитрий Юдин, Альберт Яруллин.

Нападающие: Егор Бабенко, Александр Барабанов, Артём Галимов, Никита Дыняк, Радэль Замалтдинов, Дмитрий Кателевский, Егор Коршков, Семён Кошелев, Кирилл Крутов, Ник Петан, Илья Сафонов, Кирилл Семёнов, Семён Терехов, Дмитрий Яшкин.

Ранее мы писали, что «Ак Барс» показал дизайн нового шлема вратаря Тимура Билялова. Перед стартом матчей КХЛ хоккеисты «Ак Барса» встретились с Миннихановым.