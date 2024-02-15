Хоккеисты «Ак Барса» выйдут на матч в ретро-форме

Этим они порадовали своих болельщиков в соцсетях.

«Возвращаем наш 2006! Сегодня выйдем на лёд в ретро-форме», – написала команда.

Фото: ak-bars.ru

Белая форма с фирменными узорами и надписью «KAZAN» на плечах в сочетании с классическими гетрами отсылает к последнему сезону «Ак Барса» во Дворце спорта.

Очередной матч чемпионата КХЛ против «Магнитки» начнётся сегодня в 19:00.

«Ретро-матч – это дань уважения своей истории. Обе команды выйдут биться в каждой смене, а ретро-форма – приятное визуальное дополнение для зрителей», – рассказал тренер команды Юрий Бабенко.