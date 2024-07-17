Хулиган, разбивший стекло в казанском трамвае, явился с повинной

Казанец, который 15 июля разбил стекло в кабине водителя трамвая №5, явился с повинной к работникам «Метроэлектротранс». Он признал свою вину и объяснил свой поступок нервным срывом.

Мужчина принес извинения сотрудникам трамвайного депо и выразил готовность возместить ущерб.

Напомним, что на остановке «Минская» один из пассажиров трамвая №5, не оплативший проезд, разбил стекло вагона. Сумма ущерба, по предварительным оценкам, составляет порядка 100 тысяч рублей.

Инцидент произошел после того, как водитель трамвая, заметив, что количество пассажиров в салоне превышает количество оплаченных билетов, остановился на остановке, чтобы выпустить «безбилетников». Один из пассажиров вступил в конфликт с вагоновожатым, который длился около 10 минут. В итоге, выйдя из трамвая, мужчина бросил камень и разбил стекло вагона.

«Метроэлектротранс» напоминает пассажирам о необходимости соблюдать правила пользования общественным транспортом и относиться с уважением к работе сотрудников предприятия.