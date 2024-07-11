«Я не сплю за рулем»: автоинспекторы Татарстана провели профилактическую акцию

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Республика
11 июля 2024  14:47
Автор:
Эндже Гарафиева

В рамках профилактической акции «Я не сплю за рулем», сотрудники ГИБДД Татарстана вместе с «Волго-Вятскуправтодором» провели рейд, направленный на повышение безопасности дорожного движения.

Водителям напомнили о важности соблюдения Правил дорожного движения, а также режима сна и отдыха при дальних поездках.

Особое внимание было уделено проблеме управления автомобилем в утомленном состоянии. ГИБДД настоятельно рекомендует водителям останавливаться в специально отведенных местах для отдыха, если они чувствуют усталость.

В акции также приняли участие владельцы объектов придорожного сервиса, которые угощали водителей кофе и бутилированной водой, чтобы поддержать их в пути. Цель акции — снижение количества дорожно-транспортных происшествий, связанных с усталостью водителей.

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«Я не сплю за рулем»: автоинспекторы Татарстана провели профилактическую акцию
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