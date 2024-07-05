Юлия Грехова: «Эстрада - это, конечно, хорошо, но я вышла замуж за оперного певца»

Юлия и Юрий стали гостями культурно-просветительского центра «Искусство жить».

Фото: Венера Якупова

Представляем гостей

Юрий Заряднов родился в Ленинграде в семье музыкантов. В 4 года стал учиться в классе скрипки, в 6 лет поступил в Хоровое училище имени М.И.Глинки при Государственной академической капелле Санкт-Петербурга и уже с 10 лет начал гастролировать по Европе с хором. После окончания училища поступил на дирижерско-хоровой факультет в консерваторию, через два года перевелся на вокальный факультет в класс народного артиста России, солиста Мариинского театра Владимира Ванеева. Оперный и эстрадный певец, солист Музыкального театра Республики Карелия, приглашенный солист Мариинского театра. Лауреат всероссийских и международных конкурсов. Участвует в различных музыкальных проектах, православных службах в качестве солиста церковного хора. Удостоен благодарности и медали от Министерства обороны Российской Федерации за участие в концертах для военнослужащих, проходящих службу в Сирийской Арабской Республике.

Юлия Грехова училась в Санкт-Петербургской консерватории им. Римского-Корсакова, концертмейстер образовательного центра «Сириус», РГПУ им. Герцена и Санкт-Петербургского Дома музыки. Лауреат международных конкурсов. Сотрудничает с разными исполнителями, композиторами, творческими коллективами и оркестрами. Супруги часто выступают вместе. Кстати, бабушка Юрия была татаркой, поэтому не случайно в их репертуаре есть произведения татарских композиторов.

Юрий Валерьевич и Юлия Олеговна воспитывают трех сыновей: Лучезара, Лаврентия и Иннокентия. Старший сын посещает кружки, где играет в шахматы, занимается бальными танцами, изучает игру на гитаре, а также ходит в музыкальную школу по классу флейты. Младший сын занимается фигурным катанием и обучается в Академии танца Бориса Эйфмана. К тому же все парни занимаются боевыми искусствами, увлекаются конструированием и изобразительным искусством. Находят время на увлечения и родители. У Юрия это футбол и рыбалка, у Юлии - бьюти-индустрия и аргентинское танго.



- Юлия, вы пианистка, но в своих программах не только аккомпанируете Юрию, но и поете с ним дуэтом...

Юлия: - Да, пробуем петь дуэтом. Я раньше серьезно занималась академическим оперным вокалом, сейчас возвращаюсь к пению. Мне это интересно.

- Легко семейному дуэту петь вместе на сцене?

Юрий: - Смотря что петь. Но мы очень хорошо понимаем, чувствуем друг друга, и это ощущение передается зрителям. Однажды после выступления нам сказали: «А вы муж и жена? Так слаженно могут петь только близкие люди».

- У вас бас, и не просто бас, а самый низкий - бас-профундо. Когда вы почувствовали в себе этот редкий голос?

Юрий: - Да, бас и тенор - редкие голоса. В детстве у меня был обычный голос. В подростковом возрасте меня отправили на лето к бабушке в Хабаровск. Там произошла мутация, и так получилось, что улетел я на каникулы с мальчишеским голосом, а вернулся домой уже с басом. У нас были прослушивания, я пробасил. Это было для всех так неожиданно, и первый вопрос, который задал мне дирижер: «Ты не болен?»

- В вашем репертуаре и опера, и эстрада, и народные песни, и романсы. Как удается совмещать эти разные жанры?

- Одно время я серьезно думал уйти в эстраду. Пел песни из репертуара Муслима Магомаева, Иосифа Кобзона, Юрия Гуляева, Льва Лещенко - это золотой фонд, классика советской эстрады. Но жена сказала: «Эстрада - это, конечно, хорошо, но я вышла замуж за оперного певца». И мне пришлось вернуться к академическому вокалу.

- Юлия, а почему вы были против ухода Юрия на эстраду? Это все-таки увеличение популярности...

- Многие звезды советской эстрады, например Муслим Магомаев, Юрий Гуляев, были солистами оперных театров. Всем своим творчеством они доказывали, что академическая школа вокала для певца - это очень важно.

Голос - это индикатор психосоматического состояния организма. Звучание голоса зависит от общего самочувствия человека. Поэтому вокалист, как и спортсмен, должен следить за своим здоровьем, постоянно тренировать свои навыки.

Знаете, я сравниваю классический вокал с тренажерным залом: хочешь не хочешь, а надо идти и третировать все группы мышц, дыхательную систему. А эстрада - это легкий фитнес. В эстраде другой принцип пения. Когда академический певец начинает петь только в эстрадном жанре, у него голос перестает работать на полную катушку, он теряет все наработанные навыки. Все это происходит незаметно, но очень быстро. И восстановить вокальную форму очень непросто.

- Сейчас компьютерные технологии позволяют сделать любой голос, записать композицию любой сложности...

Юлия: - Совершенно верно, но одно дело - слушать живой голос, живое исполнение и совсем другое - голос, обработанный на компьютере.

- Интересно, какую музыку вы любите слушать?

Юрий: - У меня в машине - тишина.

Юлия: - Я отдыхаю под симфоническую музыку и даже начинаю под нее засыпать. Но это не потому, что мне скучно, просто организм под хорошую музыку расслабляется, и мне становится очень хорошо...

- В вашей семье есть уже сложившиеся традиции, например семейные ужины в выходные?

Юлия: - Наверное, таких традиций у нас нет...

Юрий: - Ужинать вместе нам удается редко. У каждого из нас свой напряженный гастрольный график, и мы чаще встречаемся на концертах. Вот встретились в Казани - Юлия прилетела сюда из Сочи после концерта, я - из Санкт-Петербурга. Но когда появляется возможность, всей семьей любим бывать на стадионе и отдыхать на море.