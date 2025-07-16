Юные патриоты Татарстана готовятся к окружному этапу «Зарницы 2.0»

Две команды из Татарстана получили право представлять республику на окружном этапе всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Нижнекамский отряд «Форд» (14-17 лет) и лаишевская команда «Пиранья» (специальная категория) с 15 по 21 июля пройдут интенсивную подготовку в казанском центре «Патриот» перед отправкой в Оренбург.

В течение недели участники будут осваивать специализированные дисциплины согласно выбранным ролям – от тактической медицины до управления беспилотниками. Программа включает строевую подготовку, огневую подготовку, основы выживания, защиту от радиационной и химической опасности, а также углубленное изучение истории России.

Параллельно идет подготовка к сентябрьскому финалу в Волгограде, куда автоматически прошла нижнекамская команда «КОБР», победившая в старшей возрастной категории.

«Зарница 2.0», организованная Российским движением детей и молодежи «Движение Первых», стала масштабным образовательным проектом. В Татарстане в этом году в ней приняли участие около 100 тысяч школьников. Игра сочетает современные образовательные технологии с традиционными военно-патриотическими ценностями, помогая молодежи развивать лидерские качества и практические навыки.