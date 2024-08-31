Юных татарстанцев приглашают поучаствовать в акции «В первый класс с ГТО»

С 2 сентября в Татарстане стартует увлекательный онлайн-челлендж «В первый класс с ГТО», посвященный началу нового учебного года.

К участию приглашаются будущие первоклассники в возрасте 6-7 лет, которым предстоит показать свои спортивные достижения.

Задача участников – записать видеоролик, где они выполняют три норматива ГТО: подтягивание (пресс), бег на 30 метров и прыжок в длину с места. При этом в видео обязательно должна быть символика ГТО.

Победители получат дипломы и памятные сувениры с символикой ГТО.!