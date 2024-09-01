Юрист предупредил повышении пошлины за иск о расторжении брака

Юрист Александр Хаминский сообщил, что с 9 сентября взносы за подачу иска о разводе увеличатся до 5 тысяч рублей.

«По делам о расторжении брака граждане будут должны заплатить пошлину в размере 5 тысяч рублей вместо 600 рублей», - отметил он в интервью РИА Новости.

Также новый закон предполагает рост государственной пошлины для подачи апелляционных и кассационных жалоб для физических лиц. Она возрастет с 150 рублей до 3 тысяч рублей и 5 тысяч рублей соответственно. Кроме того, оспаривание решений государственных органов теперь будет стоить 3 тысячи рублей вместо 300, добавил юрист.

По убеждению Хаминского, введение этих изменений поможет облегчить нагрузку на судебную систему, которая в настоящее время часто испытывает трудности с объемом дел. Более высокие пошлины также послужат своего рода барьером против злоупотреблений правом и у профессиональных истцов.