Юрист предупредил повышении пошлины за иск о расторжении брака

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Россия/Мир
1 сентября 2024  14:45
Автор:
Назиля Фахрутдинова

Юрист Александр Хаминский сообщил, что с 9 сентября взносы за подачу иска о разводе увеличатся до 5 тысяч рублей. 

«По делам о расторжении брака граждане будут должны заплатить пошлину в размере 5 тысяч рублей вместо 600 рублей», - отметил он в интервью РИА Новости.

Также новый закон предполагает рост государственной пошлины для подачи апелляционных и кассационных жалоб для физических лиц. Она возрастет с 150 рублей до 3 тысяч рублей и 5 тысяч рублей соответственно. Кроме того, оспаривание решений государственных органов теперь будет стоить 3 тысячи рублей вместо 300, добавил юрист.

По убеждению Хаминского, введение этих изменений поможет облегчить нагрузку на судебную систему, которая в настоящее время часто испытывает трудности с объемом дел. Более высокие пошлины также послужат своего рода барьером против злоупотреблений правом и у профессиональных истцов.

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Юрист предупредил повышении пошлины за иск о расторжении брака
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