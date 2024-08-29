За 10 дней по трассе М-12 в Казань приехало более 150 тысяч путешественников

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Город
29 августа 2024  14:37
Автор:
Эндже Гарафиева

Открытие скоростной трассы М-12 принесло Казани новый поток туристов – за первые 10 дней по ней в город приехало более 150 тысяч путешественников на автомобилях.

Чтобы помочь автотуристам спланировать поездку по Татарстану, на туристическом портале Visit Tatarstan появились три путеводителя с готовыми маршрутами на 4, 5 и 6 дней. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Госкомитет РТ по туризму.

Маршруты проходят по самым живописным местам республики и включают посещение: 

  • Камского Устья, острова-града Свияжска, Казани, Раифы;
  • Лаишево, Казани, Елабуги;
  • Осиново, Казани, Раифы, острова-града Свияжска, Рыбной Слободы, Алексеевского, Чистополя, Билярска и Сокур.

В путеводителях также указаны рекомендации по питанию и местам для ночевки.

Развитие автотуризма является одной из ключевых задач национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», направленного на создание комфортных условий для путешествий по России на автомобиле.

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За 10 дней по трассе М-12 в Казань приехало более 150 тысяч путешественников