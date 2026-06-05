За 10 лет в Татарстане благоустроили 450 парков и скверов

В Госсовете РТ обсудили, как в Татарстане создают комфортную среду, обновляя дворовые и общественные пространства.

​​​​​​Фото: Фарит Муратов

Выездное совещание Комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию и экспертного совета при комитете, состоявшееся 3 июня в Зеленодольске, было посвящено реализации республиканских программ благоустройства общественных пространств и ставшей уже легендарной программы «Наш двор». Чтобы это мероприятие носило не кабинетный, а прикладной характер, татарстанские парламентарии лично осмотрели отремонтированные дворы этого небольшого города и пообщались с местными жителями.

Первой точкой рабочей поездки депутатов стал обновленный парк «Березовая роща» - яркий пример того, как некогда запущенная территория может превратиться в точку притяжения. Сегодня здесь на 17 гектарах гармонично соседствуют современная детская площадка, уютные зоны для пикника, спортивные тренажеры и смотровая площадка. Особой гордостью этого когда-то заброшенного парка стал просторный майдан, предназначенный для проведения Сабантуя и других праздников. Благоустройство этой территории велось поэтапно. Общий объем финансирования превысил 129 млн рублей. Символично, что именно рядом с этим обновленным зеленым массивом уже началось возведение нового жилого комплекса «Зеленая долина», что, по мнению благоустроителей, говорит о правильном векторе градостроительного развития.

Следующими объектами инспекции стали дворовые территории на улице Комарова. Выбор пал на эти адреса не случайно: именно отсюда поступало наибольшее количество обращений, чтобы не сказать, жалоб, от местных жителей. Теперь благодаря республиканской программе «Наш двор» пространство около нескольких домов данной улицы преобразилось.

О темпе работ по программе «Наш двор» в муниципалитете на совещании доложил заместитель руководителя исполкома Зеленодольского района Динар Нигматуллин. Он отметил, что за все время существования программы в районе был капитально отремонтирован 431 двор, а сумма вложений приблизилась к отметке 2 млрд рублей. В планах на этот год - обновление более 60 внутридворовых территорий. При этом подход к работам остается гибким и ориентированным на запросы людей. «Порядка 80 - 90% - это базовые работы по асфальтированию дорог, парковочных зон и тротуаров. А дальше жители уже сами выбирают, что им нужнее: дополнительное освещение, новые детские площадки или малые архитектурные формы», - подчеркнул Нигматуллин.

Открывая дискуссию, председатель комитета Андрей Егоров связал повестку со стратегическими задачами, поставленными в послании Раиса Татарстана Рустама Минниханова Госсовету республики. «Зеленодольск - один из ярких примеров того, как можно эффективно реализовать программу благоустройства. Это результат слаженной работы руководства района, архитекторов и самих жителей. Не случайно город неоднократно побеждал во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Однако мы понимаем, что любое общественное пространство - это не просто инфраструктура, а прежде всего среда для взаимодействия людей, что имеет высочайшую социальную значимость», - отметил законодатель.

О системном подходе к процессам благоустройства рассказал заместитель директора по реализации проектов фонда «Институт развития городов РТ» Айназ Ярмиев. В ходе реализации программы благоустройства парков и скверов за 10 лет, с 2015 по 2025 год, в республике было приведено в порядок 450 общественных пространств, кардинально изменивших облик городов и сел.

Впечатляющие цифры привел первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Дамир Шайдуллин. Запущенная в 2020 году по личной инициативе Раиса республики Рустама Минниханова программа «Наш двор» позволила к концу 2025 года благоустроить 5851 дворовую территорию на 54 млрд рублей. В 2026 году преобразятся еще 560 дворов, а в 2027-м - 234.

Шайдуллин напомнил, что программа четко регламентирует перечень работ: от замены асфальта и установки опор освещения до монтажа безопасного детского и спортивного оборудования. Главным критерием включения в план остается неудовлетворительное состояние дорожного покрытия.

По словам замминистра, в 32 муниципальных районах благоустройство дворов уже полностью завершено.

Каждая скамейка, каждый тротуар во дворах являются результатом живого диалога власти и граждан, что и делает татарстанский опыт по-настоящему уникальным и востребованным.