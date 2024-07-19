За 13 млн рублей в Казани отреставрируют «Красную арку» порохового завода

Арку «Красные ворота» на входе в парк Петрова по улице Халтурина отреставрируют, сообщается на сайте госзакупок. Эта достопримечательность, являющаяся объектом культурного наследия, была возведена в 1888 году в честь столетия Порохового завода.

Реставрационные работы, стоимость которых превысит 13 миллионов рублей, уже объявлены на портале госзакупок.

В рамках проекта специалисты проведут комплекс мер по сохранению и восстановлению арки. Будет выполнена отмостка по периметру сооружения, проведена гидроизоляция и укрепление фундаментов. Также планируется локальный ремонт штукатурного слоя, воссоздание утраченных элементов декора, восстановление целостности фасадов и замена металлических перекрытий, таких как покрытие парапетов, аттика и отливов.

Особое внимание будет уделено реставрации кованых ворот и калиток, которые также являются неотъемлемой частью исторического ансамбля.