 За 31 декабря 2021 года в Казани задержали 14 пьяных водителей
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За 31 декабря 2021 года в Казани задержали 14 пьяных водителей

Четверо из них вовсе не имели водительских прав.

Город
1 января 2022  13:55
Автор:
Ольга Полякова

За 31 декабря 2021 года казанские инспекторы ГИБДД задержали 14 пьяных водителей, четверо из которых к тому же не имели водительских прав. Об этом сообщает ГИБДД города Казани.

Всего в этот день в Государственную инспекцию безопасности дорожного движения поступило 146 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях. В одном более серьезном ДТП — столкновении автомобилей, были пострадавшие. 

Ранее «КВ» писали, что Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности для лихачей на дорогах. Теперь наивысшая мера наказания за нарушение ПДД составляет три года лишения свободы.

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