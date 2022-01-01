 За 31 декабря в Татарстане произошло 18 пожаров
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За 31 декабря в Татарстане произошло 18 пожаров

В результате происшествий один человек погиб, трое пострадали, шестерых удалось спасти.

Республика
1 января 2022  15:53
Автор:
Ольга Полякова

За 31 декабря в республике Татарстан произошло 18 пожаров. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по РТ. 

Самый масштабный случился в Чистополе в 21:00. Одна женщина погибла, двое с отравлением продуктами горения были доставлены в Чистопольскую ЦРБ, еще шестерых удалось спасти.

Уже после наступления нового года, как сообщает ведомство, в республике произошли еще несколько резонансных пожаров, на которых троих человек спасли, еще двое, к сожалению, погибли.

В новогоднюю ночь были также инциденты, связанные с пиротехникой. Один в Набережных Челнах, где мощная петарда пробила остекление балкона. Пострадавших нет. 

Еще один случай произошел в Казани. Женщина получила ожоги лица от петарды. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее «КВ» писали о том, что в Казани за 31 декабря инспекторы ГИБДД задержали 14 пьяных водителей, четверо из которых к тому же не имели водительских прав.

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