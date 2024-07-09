За год работы центра «Батыр» заключено 2,1 тысячи контрактов с Минобороны РФ

Казанский центр по отбору на контрактную службу «Батыр» 27 июня отметит свою первую годовщину. За год через центр было оформлено более 2,1 тысячи контрактов с Министерством обороны РФ.

Центр предоставляет гражданам удобную и оперативную возможность заключить контракт, получая при этом необходимые гарантии и поддержку.

Руководитель Владислав Кузнецов сообщил, что удалось значительно сократить время заключения контракта: с трех месяцев до одного дня. Также был увеличен размер единовременной выплаты до 1,5 миллиона рублей, а контрактники из Татарстана получают дополнительное обмундирование и вещевое имущество.

По словам Кузнецова, многие граждане принимают решение о заключении контракта, руководствуясь патриотическими мотивами, а не только финансовой выгодой.