За год в 33 образовательных объектах Вахитовского и Приволжского районов Казани провели ремонт

В Вахитовском и Приволжском районах Казани завершены масштабные работы по модернизации образовательной инфраструктуры, сообщает пресс-служба администрации. За прошедший год были проведены капитальный ремонт 5 школьных ресторанов, текущий ремонт 33 учреждений образования.

Обучающиеся районов продемонстрировали высокую успеваемость. Они получили 2 золотые, 2 бронзовые, 1 серебряная медали и гран-при на международных олимпиадах, 67 стобалльников на ЕГЭ (включая 200 и 300 бальников), в том числе школа №39 победила на фестивале «Большая перемена».

Кроме того, в районе открылся пристрой гимназии №19, был построен многопрофильный лицей №133 «Гаилэ» на 1224 ученика, а также открывается инклюзивный центр по ул.Ипподромной, 18.