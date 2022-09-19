За лето парки и скверы Казани «заработали» 80 млн рублей

Парки и скверы Казани пополнили бюджет одноименной дирекции на 80 млн рублей по итогам летнего сезона этого года, сообщила сегодня в ходе утреннего совещания в мэрии города директор МБУ «Дирекция парков и скверов» Айгуль Латыпова.

«К концу летнего периода 2022 года нам удалось привлечь во внебюджетный фонд Дирекции около 80 млн рублей. Большую часть этой суммы принес центр семьи «Казан», который сегодня представляет такие услуги как аренда залов для регистрации и организация смотровой площадки», - доложила она.

По словам спикера, самой большой статьей расходов является содержание парков, так как большинство подведомственных объектов перешли 5-летний рубеж эксплуатации.

«В связи с высокой эксплуатационной нагрузкой показатели ремонтных работ превысили все прошлогодние показатели», - сказала она, уточнив, что капитальной был отремонтирован объект «Сказочный лес» в Горкинско-Ометьевском лесу, на стадии ремонта находится площадка в парке «Калейдоскоп».

Спикер также отметила, что в этом году появилась аварийная бригада, которая занимается устранением недочётов в парках. За 2 месяца работы этой службой было отремонтировано более 2 тыс. кв. метров, изменено более 200 метров дощатого настила, очищено от надписей более 150 кв. метров деревяных конструкций и т.п.

На сегодня в ведомстве дирекции находится 29 парков и скверов их общая площадь составляет более 300 га.