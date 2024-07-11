За неделю более 40 казанцев получили солнечный удар

Аномально высокая температура воздуха отмечается по всей стране. Не обошла стороной жара и Татарстан. На прошлой неделе в Казани столбик термометра днем достигал отметки выше 36 градусов - до 38 градусов.

Как сообщили «КВ» в пресс-службе Минздрава РТ, с 1 по 7 июля 45 казанцев обратились в скорую из-за солнечного удара. Всего же горожане 14370 раз вызывали неотложку. По данным станции скорой медпомощи Казани, 1707 вызовов было выполнено в общественные места, 43 вызова зарегистрировано из-за инфаркта, 83 вызова - из-за инсульта. Отметим, что с наступлением жары казанцы стали чаще вызывать скорую. Так, с 24 по 30 июня общее количество вызовов составило 13010. Среди них 47 пришлось на инфаркт, 113 - на инсульт и один вызов из-за солнечного удара.

В условиях экстремальной жары все чаще появляются новости о пострадавших при купании. В настоящее время в Татарстане официально открыто более 50 пляжей. По данным на 5 июля Главного управления МЧС России по РТ, с начала купального сезона в республике зафиксировано 20 происшествий на воде, в результате которых погибли 16 человек, среди них двое детей. Основными причинами гибели людей на водоемах являются купание в не оборудованных для этого местах и алкоголь.

Министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин рекомендует татарстанцам соблюдать следующие правила в жару, чтобы избежать негативных последствий:

1 Пить больше воды. Однако следует избегать сладких напитков: они обезвоживают организм.

2 Носить свободную светлую одежду из натуральных тканей.

3 Избегать длительного пребывания на открытом солнце, особенно в период с 11 до 17 часов.

4 Не заниматься интенсивными физическими нагрузками в жаркое время дня.

5 Есть легкую пищу с большим количеством фруктов и овощей.

6 Следить за самочувствием своих близких, особенно пожилых людей и детей.

Что пить. Сотрудники станции скорой медпомощи Казани рекомендуют в такую жару увеличить суточную дозу потребления жидкости, но осторожно. Так, людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, необходимо посоветоваться с врачом, чтобы не увеличивалась нагрузка на сердце. Утолять жажду лучше всего водой с соком лимона, теплым зеленым чаем без сахара, компотами и морсами. Лучше спать жаркой летней ночью поможет чай из мяты. Употреблять алкоголь, в частности пиво, а также различные сладкие газированные напитки, которые не только не утоляют жажду, но и замедляют обменные процессы в организме, нежелательно.

