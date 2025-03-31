За неделю в Казани появились на свет 209 мальчиков и 186 девочек

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Город
31 марта 2025  17:14

С 24 по 30 марта 2025 года в Казани появились на свет 209 мальчиков и 186 девочек. Об этом сообщает Управление ЗАГС города.

Самые популярные имена

Мальчики: Амир, Эмир, Даниил, Марк, Матвей, Леон, Билал, Камиль, Максим, Дастан, Илья.
Девочки: Амина, Амелия, Майя, Ясмина, Сафина, Аделина, Азалия, Ева.

Необычные имена

Среди новорожденных встретились и редкие имена:

  • Мальчики: Арон, Никон, Серафим, Ришат, Ильман, Айсаф, Аким, Муса, Аслан.

  • Девочки: Лилит, Камалия, Нелли, Прелеста, Ралия, Илана, Айя, Дамина, Нарина, Сылу.

Начальник Управления ЗАГС Кабинета Министров РТ Эльвира Ахметова в эфире передачи «Точка опоры» на ТНВ отметила, что имя сопровождает человека всю жизнь, поэтому его выбор должен быть осознанным. Она призвала родителей подходить к этому вопросу ответственно, учитывая значение и благозвучность имени.

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