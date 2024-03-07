За обряды от бед челнинку лишили свободы на два месяца

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Республика
7 марта 2024  12:54
Автор:
Эндже Гарафиева

В суде Набережных Челнов рассмотрели дело местной жительницы, которая обманывала горожан.

Она совершала обход квартир, где выпрашивала еду, деньги, жаловалась на несчастную жизнь. А когда понимала, что потерпевшие ей доверяют, заявляла о том, что у них тоже есть беды, которые она может предотвратить обрядом. 

Аферистка брала в долг деньги и ювелирные украшения, но не возвращала. Тогда в ситуацию были задействованы правоохранители. 

Челнинке грозит до пяти лет лишения свободы, пока находится под стражей до конца апреля. 

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