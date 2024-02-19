За пару минут до спектакля в Казани затопило театр оперы и балета

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Город
19 февраля 2024  11:28
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарском театре оперы и балета имени Мусы Джалиля в Казани отменили постановку спектакля «Турандот» из-за потопа. Произошло все за пару минут до начала. Когда зрителей и сотрудников эвакуировали из «зеркального» зала, вода уже заполнила помещения «по щиколотку». Декорации не пострадали.

Причину еще не установили, однако руководство театра сообщило, что зрителям в течение 10 дней вернут деньги за билеты. Для этого надо обратиться в места их покупки. 

Специалисты оценивают ситуацию и масштаб ущерба. Потребуется время для восстановления театра. Другие спектакли Шаляпинского фестиваля («Евгений Онегин», «Тоска», «Севильский цирюльник», гала-концерты) пройдут по расписанию.

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За пару минут до спектакля в Казани затопило театр оперы и балета