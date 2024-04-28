За первый квартал 2024 года в РТ изъяли более 900 браконьерских сетей

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Республика
28 апреля 2024  12:55

На совещании в Госкомитете республики по биоресурсам отметили рост изъятие браконьерских орудий лова рыбы. Так, за первые три месяца этого года, уже было изъято 905 браконьерских сетей из разных водоемов республики. Такой статистикой поделился глава комитета Фёдор Батков.

Напомним, как мы ранее писали, в республике Татарстан с 25 апреля по 5 июня происходит операция «Нерест», в ходе которой вводится запрет на промышленный вылов рыбы. Однако частный лов разрешен, с некоторыми ограничениями. Так же в рамках операции проводятся различные мероприятия, направленные на сохранение и воспроизведение водных биоресурсов.

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