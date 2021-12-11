За последние 10 лет заработок преподавателей КГЭУ вырос в пять раз

В Казанском государственный энергетический университете за период с 2011 по 2021 годы заработная плата преподавателей выросла в пять раз. Об этом в интервью «Татарстан-24» сообщил ректор вуза Эдвард Абдуллазянов.

Так, в 2021 году профессорско-преподавательского состав зарабатывает около 88 тыс. рублей, а в 2011 — 18,6 тыс. рублей, рассказал ректор.

По словам Абдуллазянова, он назвал примерную сумма заработка педагогов, ведь каждый получает либо больше, либо меньше.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане в 2022 году повысят зарплаты учителей. Закон вступит в силу с 1 января.