 За последние 10 лет заработок преподавателей КГЭУ вырос в пять раз
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За последние 10 лет заработок преподавателей КГЭУ вырос в пять раз

На сегодняшний день зарплата педагогов составляет 88 тыс. рублей.

Город
11 декабря 2021  14:58
Автор:
Роза Габитова

В Казанском государственный энергетический университете за период с 2011 по 2021 годы заработная плата преподавателей выросла в пять раз. Об этом в интервью «Татарстан-24» сообщил ректор вуза Эдвард Абдуллазянов.

Так, в 2021 году профессорско-преподавательского состав зарабатывает около 88 тыс. рублей, а в 2011 — 18,6 тыс. рублей, рассказал ректор.

По словам Абдуллазянова, он назвал примерную сумма заработка педагогов, ведь каждый получает либо больше, либо меньше.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане в 2022 году повысят зарплаты учителей. Закон вступит в силу с 1 января.

 

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